Wer in der Stadt das Grüne sucht, wird bald in der Mariahilfer Straße fündig. An einer der beliebtesten Einkaufsstraßen Wiens entstehen ein modernes Traditions-Warenhaus und ein Lifestyle-Hotel. Diese Gebäude erfüllen hohe architektonische Ansprüche und bieten den BesucherInnen ein vielfältiges Angebot für Freizeit, Einkauf, Gastronomie und Erholung. Eine offene, lebendige Destination für alle.

So sieht Einkaufen 2024 aus

Shoppen ist nicht bloßes Einkaufen von Dingen. Heute verbinden wir das Notwendige mit dem Angenehmen, flanieren durch die Gassen, treffen FreundInnen, genießen die Stadt und hervorragende Gastronomie weit über Ladenschluss hinaus. Das wissen auch die ArchitektInnen von O.M.A., die die Neugestaltung der Mariahilfer Straße 10-18 verantworten. So wie dem äußeren Erscheinungsbild wird auch der Innenarchitektur sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet: Jedes Stockwerk wird eigens gestaltet und birgt Zonen der Begegnung und Entspannung sowie Design und Kultur. Mehrere Pop-up-Stores für JungunternehmerInnen ergänzen das vielfältige Angebot des neuen Gebäudes.