Natur und Bergerlebnis am Schneeberg

Rund 80 Kilometer südlich von Wien in einem Talkessel am Fuße des 2.076 Meter hohen Schneebergs liegt der Luftkurort Puchberg – ein wahres Paradies für Bergenthusiasten und Erholungssuchende.

Die herrliche Natur entdecken und in Bewegung sein, dafür eignet sich das Wanderdorf Puchberg am Schneeberg mit über 80 Kilometern an Wanderwegen und Alpinsteigen hervorragend. Es zählt nicht umsonst zu den schönsten Wandergebieten Niederösterreichs. Der herrliche Panoramablick in den Talkessel Puchbergs und bis hin zum Neusiedlersee entschleunigt und erdet.