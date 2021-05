Einsteigen und Stadt erleben

Die Citybahn Waidhofen verkehrt nun an Werktagen im Halbstundentakt (ab Samstagmittag & am Sonntag stündlich) und stellt gemeinsam mit den Citybuslinien einen wesentlichen Bestandteil im öffentlichen Stadtverkehr von Waidhofen an der Ybbs dar. Die sechs Haltestellen ermöglichen eine optimale Erschließung des Stadtgebietes. Durch die erhöhte Trassierung der Strecke bieten sich bei der Fahrt beeindruckende Ausblicke auf die Stadt der Türme.

Ausflugstipp: Tierpark

Bei Citybahn Station Schillerpark startet die besonders familienfreundliche Wanderung „Ossis Waldheimat”. Die Rundtour umfasst 3,45 Kilometer Strecke und führt zum Tier- und Erlebnispark Buchenberg (www.tierpark.at), wo man Bekanntschaft mit vielerlei Haus- und Wildtieren machen kann. (Tipp: Mit dem Citybahn Ticket erhält man im Tierpark ein kostenloses Futtersackerl.)

Auf Actionhungrige wartet dort auch der größte Kletterpark Österreichs und ein 3D Bogenparcour. Weiter führt der gemütliche Weg zur Holzknechthütte. Je nach Zeit oder Lust kann man von hier zur Oberen Buchenbergkapelle wandern. Besonders Sportliche können dazu den Steilweg, den sogenannten „Bußweg“, benützen. Von der über 150 Jahre alten Buchenbergkapelle hat man einen der schönsten Blicke ins Alpenvorland und auf die Stadt Waidhofen.