Almwandern in den Ybbstaler Alpen

Wohnen im Wanderparadies

Still ist es rings ums Haus, Bienen summen, im Hintergrund bimmeln Kuhglocken. Perfekt, um die müden Beine nach der Wanderung hochzulegen und den Tag in der Abendsonne ausklingen zu lassen. Der Gasthof Jagersberger am Königsberg und der Ferienbauernhof Ablass am Göstlinger Hochreit sind zertifizierte Wanderbetriebe in den Ybbstaler Alpen.

Im Herzen des Wandergebietes empfangen sie Familien, Wanderfreunde und Naturgenießer mit einem Rundum-Paket für erlebnisreiche Tage. Und bieten auf Wunsch auch geführte Exkursionen an – ins Naturschutzgebiet Leckermoos mit seinem geschützten Hochmoor etwa. Extras wie Wanderkarten natürlich inklusive.

2 Nächte beim Wandergastgeber inkl. Bschoard-Packerl und Wanderkarte gibt es bereits ab EUR 80,-/Person im Doppelzimmer.