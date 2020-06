Via Sacra und Wiener Wallfahrerweg

Erfahrene Pilgerbegleiter machen geführte Pilgerwanderungen in kleiner Runde mit wertvollen Tipps und Geschichten entlang des Weges zu einem besonderen Erlebnis. Stille Klöster, magische Quellen, gemütliche Gasthöfe… Es sind besondere Orte, an denen sich die Pilger auf der Via Sacra und dem Wiener Wallfahrerweg für den weiteren Weg stärken. Schließlich bei der Wallfahrtsbasilika in Mariazell angekommen, erleben die Pilger gemeinsam das erhabene Gefühl, etwas Großes geschafft zu haben. Hier, an einem der traditionsreichsten Kraftplätze weit und breit, geht für Gläubige und Sinnsuchende eine ganz spezielle Zeit für Körper, Seele und Geist zu Ende – oder fängt gerade erst an.