Wanderfreuden am Weitwanderweg Kremstal-Donau

Ausflugs- und Landschaftsgenuss

Die Touren führen durch malerische Kellergassen, schattige Hohlwege und bezaubernde Weingärten zu sehenswerten Aussichtspunkten. Hier ist etwas für Familien mit Kindern, Genussliebhaber oder aber auch sportbegeisterte Wanderer dabei. Ein besonderes Highlight am Weg ist die Ruine Senftenberg, die einen einzigartigen Blick ins Kremstal bietet.

Etwas Zeit sollte man auch für die Ausflugsziele auf der Strecke einplanen. So lohnt sich beispielsweise ein Abstecher zum Benediktinerstift Göttweig oder ins Römermuseum in Mautern. Die Kulturstadt Krems lädt in die neue Landesgalerie Niederösterreich, die Kunsthalle oder ins Karikaturmuseum. Das Thema „Wein“ wird in der LOISIUM Wein.Welt in Langenlois und in der Wein.Sinn Weinerlebniswelt der Winzer Krems groß geschrieben.