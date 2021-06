Bergsommer in den Ybbstaler Alpen

Almwandern im alpinen Niederösterreich

Die Almen auf Dürrenstein, Hochkar, Königsberg & Co erstrecken sich vom wilden Mostviertel an der Grenze zur Steiermark bis ins milde Mostviertler Hügelland. Da ist etwa die idyllische Herrenalm in Langau bei Gaming, die fast kitschig anmutende Siebenhütten-Alm bei Göstling, das Kinderparadies Kitzhütte oder die Ybbstalerhütte am Rande des Wildnisgebietes Dürrenstein-Lassingtal.

Dort wird Mostviertler Gastlichkeit gelebt – von urigen Haltersleuten, die zünftige Almjausen in herrlicher Naturkulisse servieren. Und gerne ihre persönlichen Geschichten über die Berge, die Region und ihre Menschen zum Besten geben. Zahlreiche Wanderungen führen direkt zu den Almhütten und können mit einer urigen Übernachtung am Berg kombiniert werden.

Tipp: Das Ybbstaler Wandertaxi fährt von Mitte Juni bis Ende August einmal wöchentlich zur Dürrensteinalm (Ybbstalerhütte), Schwarzalm und Siebenhütten-Alm.