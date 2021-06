Kultur beim Winzer 2021: Hochkarätiges Kulturprogramm an niederösterreichischen Winzerhöfen

Lesungen und Poetry Slam

Neben Cornelia Travnicek in Königsbrunn liest mit Alfred Komarek im Weingut Schöfmann in Haugsdorf auch einer der renommiertesten österreichischen Autoren aus seinen Werken, wobei er sich gemeinsam mit Thomas Hofmann und Ernst Gelegs auch mit wahren Kriminalfällen im Weinviertel beschäftigt. Im Weinkeller des Weinguts Maringer in der Kellergasse von Ottenthal wird Mario Schlembach im Dialog mit dem Satiriker Rudi Roubinek und dem Maler Walter Maringer die Weine des Weinguts verkosten. Und im Weingut Ettenauer kann man mit Herbert Eigner-Kobenz einen Spezialisten in Sachen Austropop erleben, der begleitet von Peter Dollack auch eigene Texte vorträgt.

Nach 2020 findet heuer zum zweiten Mal der Winzerslam statt: ein von den Szenegrößen Mieze Medusa, Stefan Köhle und Jonas Scheiner moderierter Poetry Slam, in dessen Rahmen in drei Vorrunden und einem Finale jeweils drei Autorinnen und Autoren mit ihren Texten um die Gunst des Publikums buhlen. Die Winzerslams finden in der Vinothek Weinkontraste in Strass, im Weingut Greil in Unterstockstall und im Weingut Pimpel in Petronell statt, das große Finale bei den Keltenwinzern in Roseldorf. Die literarischen Wettkampfrunden werden immer mit kommentierter Weinbegleitung ausgefochten, womit es hier zu einem besonders harmonischen Zusammenspiel von Wein und Kultur im Sinne der Veranstaltungsreihe kommt.