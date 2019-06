Nahrungsmittel-Intoleranz - was ist das eigentlich?

Welche Nahrungsmittelintoleranzen sind am häufigsten?

Zu den häufigsten zählt mit Sicherheit die Laktoseintoleranz, die in Österreich mit bis zu 20% in der Bevölkerung angegeben wird. Es ist eine angeborene oder erworbene Unverträglichkeit gegenüber Laktose, also dem Milchzucker in Milch und Milchprodukten. Sehr häufig mit 15-25% wird ebenso die Fruktosemalabsorption, also das Kohlenhydrat Fruchtzucker, als Auslöser für Verdauungsbeschwerden genannt. Hierbei ist es aber wichtig diese häufige Form der Fruchtzuckerunverträglichkeit von der sehr seltenen, angeborenen (hereditären) Fruktoseintoleranz zu unterscheiden. Diese Form wird aber üblicherweise bereits bei Kleinkindern diagnostiziert, da die Beschwerden bereits beim ersten Kontakt mit Fruktose eintreten. Interessant ist, dass bei ca. 25% der Nahrungsmittelintoleranten gleichzeitig die Laktose und die Fruktose Probleme verursacht.

Wie kommt es zu diesen Unverträglichkeiten gegenüber Nahrungsmitteln?

Die Gründe sind individuell abzuklären. Als Auslöser lässt sich im Allgemeinen die nachlassende Verdauungsleistung im Alter und die übermäßige Zufuhr der einzelnen Nahrungsbestandteile nennen. Erkrankungen des Darmtraktes, die sich schädlich auf die Bildung der Verdauungsenzyme und Transportsysteme auswirken, aber auch manche Medikamente können im Einzelnen als Auslöser gefunden werden. Daher ist es wichtig bei dringendem Verdacht auf eine und insbesondere bei mehreren Intoleranzen sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen.