Lebensmittel-Intoleranzen: Jeder Dritte ist betroffen

Sein gewohntes Essen nicht zu vertragen, verursacht enormen Stress. Die Gründe dafür sind so individuell wie jeder einzelne Patient. Die Nahrungsaufnahme und die Umsetzung der einzelnen Nahrungsbestandteile bieten eine große Angriffsfläche für verschiedenste Erkrankungen. Maßgeblich beteiligt sind Verdauungsenzyme, welche großteils im Dünndarm zu finden sind. Österreichische Forschung hat es in den letzten Jahren ermöglicht diese Verdauungsenzyme zu ergänzen und damit sein gewohntes Essen wieder zu vertragen. Nähere Information dazu finden Sie auf www.alles-essen.at.

Fruktose und Laktose

Aufgrund der großen Menge im Essen sind die Kohlenhydrate Fruktose („Fruchtzucker“) und Laktose („Milchzucker“) die häufigsten Verursacher von Intoleranzen. Der nachweisliche Anstieg von Fruktose in der Nahrung im Zuge der explosionsartigen Zunahme von verzehrtem Zucker in den letzten Jahrzehnten führte in der Folge zu mehr und mehr Menschen, die eben diese Mengen an Fruchtzucker nicht mehr beschwerdefrei verzehren können. Bei rund 6-7% der Bevölkerung schätzen Experten ist eine Einnahme von 20 g Fruktose am Tag nicht ohne mehr oder weniger starken Symptomen möglich.