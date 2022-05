Mozart & Frauen: Neue Sonderausstellung im Mozarthaus Vienna

Mozart & Frauen: ein unerschöpfliches Thema

„Wenn ich all die heiraten müßte, mit denen ich gespaßt habe, so müßte ich leicht 200 Frauen haben.“ Mit diesem berühmten Zitat von Mozart beginnt Stocker seine Vorstellung und lässt uns alle ein wenig schmunzeln. „Geheiratet hat er am Ende zwar nur eine, aber viele Pianistinnen, Verehrerinnen, Sängerinnen und Mäzeninnen haben sein Leben geprägt und umgekehrt“, fügt der Künstler anschließend hinzu. Und uns wird damit auch schnell klar: Mozart und Frauen – das ist ein unerschöpfliches Thema.

Genau aus diesem Grund haben es sich das Mozarthaus Vienna und Oskar Stocker zur Aufgabe gemacht, tiefer in die Welt der Frauen rund um den berühmten Komponisten einzutauchen. Nicht nur, um die Frauen vermehrt in den Vordergrund zu stellen, sondern auch, um die Persönlichkeit, die Musik und das Umfeld des Musikgenies noch spürbarer zu machen.