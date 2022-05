Mit KURIER ins Mozarthaus Vienna am 22. Mai 2022

Die erste Stadt, die bei Mozart in den Kopf kommt, ist Salzburg. Seine produktivsten Jahre verbrachte der Komponist allerdings in Wien, wo er zehn Jahre lang lebte.

Nirgends kann man Mozarts Leben und Wirken so gut nachempfinden, wie im Mozarthaus Vienna in der Domgasse Nr. 5. Denn dort befindet sich die einzige, bis heute erhaltene Wiener Wohnung des österreichischen Ausnahmemusikers, in der er in den Jahren von 1784 bis 1787 mit seiner Familie logierte. Im herrschaftlichen Ambiente gleich hinter dem Stephansdom komponierte das Musikgenie einige seiner bestbekanntesten Werke, darunter etwa „Le Nozze di Figaro“. Heute kann die vom Wien Museum adaptierte Wohnung besichtigt und auf den musikalischen Pfaden Mozarts (sowie durch dessen Wohnzimmer) gewandelt werden.