Mikrokredite: „Guru“ nutzte finanzielle Starthilfe

Die Erfahrungen mit diesem Programm in Italien waren so überzeugend, dass die UniCredit-Gruppe eine europaweite Initiative einläutete. In Italien vergab UniCredit innerhalb von eineinhalb Jahren mehr als 2100 Mikrokredite in Höhe von insgesamt 41,5 Millionen Euro (Stand Ende Juni 2019). In Österreich ist das Programm heuer angelaufen, zahlreiche Unternehmensgründer haben sich um eine Finanzierung beworben.