Zwischen Krisenfrust und Aufschwungslust

Aufschwung trotz Lockdown Nummer 4

Der jüngste Austrian Business Check zeigt, dass sich gerade im vergangenen halben Jahr einiges zum Besseren verändert hat. So zum Beispiel der Optimismus in Sachen Geschäftslage: Mittlerweile bewerten zwei Drittel der Betriebe ihre Situation mit „Sehr gut“ oder „Gut“ – das sind um 20 % mehr als im Frühjahr 2021. Detail am Rande: Die Umfrage erfolgte vor dem November-Lockdown. Zudem gehen 63 % davon aus, das laufende Geschäftsjahr mit einem Gewinn abzuschließen. In Zeiten der größten Wirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg keine Selbstverständlichkeit. Und selbst die heimische Zahlungsmoral hat unter der Pandemie nicht gelitten, sondern sich weiter verbessert – ausgehend von einem ohnehin bereits hohen Niveau. Fast könnte man meinen „Ende gut alles gut“, wenn da nicht Lockdown Nummer 4 über Land und Leute hereingebrochen wäre. Noch dazu wäre dieser mit einem frühzeitigen und konsequenten Handeln vermeidbar gewesen.

Förderprogramm für Online-Giganten vs. regionaler Handel

Dass jetzt viele sagen, die aktuelle Situation ist einem Förderprogramm für die Amazons oder Zalandos dieser Welt gleichzusetzen, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Denn obwohl auch die heimischen Unternehmen längst gemerkt haben, wie wichtig es ist, den Konsumenten das Einkaufserlebnis von der Couch aus so bequem wie möglich zu gestalten, liegt die internationale Messlatte gerade im E-Commerce besonders hoch. Erfreulich ist, dass heimische Betriebe insbesondere während der Pandemie in Webshops und digitale Services investiert haben, um Risiken im Online-Payment zu reduzieren – dabei sollte allerdings auch nicht auf die entsprechende Cyber-Sicherheit vergessen werden. Auch der KSV1870 hat mit SmartRiskService ein Tool gelauncht, mit dem E-Commerce-Unternehmen bonitätsgeprüfte Geschäfte mit Konsumenten in Echtzeit abschließen können.

Unabhängig davon, ob wir im November und Dezember 2021 den letzten Lockdown erlebt haben oder nicht, was die Unternehmen brauchen, sind politische Stabilität, ein praxisnahes Bildungskonzept, das sich an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientiert und eine Strategie, die Österreichs Betriebe von globalen Lieferketten weitestgehend entflechtet. Klar, es gibt geografische Einschränkungen, aber dort wo Regionalität möglich ist, muss auch Regionalität drinnen sein. Schon vor dem neuerlichen Lockdown hing der wirtschaftliche Aufschwung an einem seidenen Faden, wir werden sehen wie die Betriebe das Kalenderjahr abschließen und ins neue Jahr starten.

