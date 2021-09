Risikoprüfung: Schema F hat ausgedient

Bonitätsprüfung als Baukastensystem

Das größte Asset der Lösung ist sicherlich ihre Skalierbarkeit. Jedes beliebige Risiko lässt sich mit dem SmartRiskService so prüfen, dass das Ergebnis auf jeden Fall compliant ist, also den Vorgaben im Unternehmen entspricht. Der KSV1870 Kunde legt fest, wie detailliert die Prüfung in welchen Fällen sein soll. Oft bedeutet das: kleines Risiko, kleine Prüfung – großes Risiko, große Prüfung. In Produkten beschrieben FastCheck via Schnittstelle in 300 Millisekunden oder Detailprüfung mittels intelligent analysierter Kontodaten via KontoCheck. Beide Module punkten durch ihre enorme Geschwindigkeit, die sich Unternehmen wie auch ihre Kunden heutzutage erwarten. Zudem sind Betriebe mit einer State-of-the-Art-IT innerhalb eines Tages an unsere Datenbank angebunden. Ist also der Bestellbutton gedrückt, dann ist Geduld keine Tugend mehr und beim SmartRiskService auch hinfällig.