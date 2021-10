Jetzt: Wirtschafts-Turbo für Österreich

Bund: Gesteigert, aber weiter außerhalb der gesetzlichen Norm

Zwiegespalten fällt die Zahlungsmoral-Bilanz hingegen bei der Öffentlichen Hand aus. Zwar ist es den Bundesbehörden gelungen, in punkto Zahlungsdauer mehrere Schritte vorwärts zu machen, andererseits war dies angesichts des verheerenden Vorjahres-Ergebnisses fast nicht anders möglich. Nach einer Zahlungsdauer von zuletzt 49 Tagen bezahlt der Staat nun im Schnitt innerhalb von 33 Tagen. „Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass ausgerechnet der Bund als einzige ‚Gruppe‘ außerhalb des gesetzlich festgelegten Zahlungsziels von 30 Tagen zahlt und damit gegen die eigenen Gesetze verstößt“, so Koch. Gleichzeitig haben sich die Länderbehörden auf eine Zahlungsdauer von 29 Tagen (- 7 Tage) verbessert, und die Gemeinden bezahlen im Schnitt österreichweit innerhalb von 25 Tagen (- 4 Tage).

Was tun gegen „Spätzahler“?

Um das Zahlungsverhalten auch bei den verbliebenen Sorgenkindern zu verbessern, empfiehlt der KSV1870 ein stringentes Credit-Management zu installieren. Was bedeutet das? Hier geht es darum, den Kundenkontakt laufend zu halten, kürzere Zahlungsziele zu vereinbaren, Rechnungen sofort nach erbrachter Leistung zu legen und im Ernstfall auf ein professionelles Mahnwesen zurückzugreifen – und zwar sobald das Zahlungsziel überschritten wurde: „Es ist nach wie vor so, dass die erste Mahnung den größten Effekt erzielt. Je früher diese gelegt wird, desto besser die Erfolgsaussichten“, so Koch. Gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, den gesamten Mahnprozess an Profis auszulagern – und zwar von Beginn an, sprich mit der Rechnungslegung.