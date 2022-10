Zahlungsmoral in Österreich sinkt: Forderungsmanagement on point

Zahlungsmoral: Welle der Verschlechterung im Anmarsch

Aktuell kann zwar noch von einer vernünftigen Zahlungsmoral gesprochen werden, doch die jüngsten Preisentwicklungen wirken sich bereits negativ aus – bei Firmenkunden ebenso wie bei Privaten und der Öffentlichen Hand. Dabei sind es vor allem die Privaten, die nach wie vor als Musterschüler bezeichnet werden können. Hier fällt die Verschlechterung deutlich geringer aus als anderswo. 88 Prozent (2021: 90 %) der Privatpersonen zahlen weiterhin pünktlich. Zudem brauchen sie im Schnitt 13 Tage, um offene Rechnungen zu begleichen. Ein Wert, der überall sonst deutlich höher ausfällt: Firmenkunden und die Gemeinden bezahlen im Schnitt nach 25 Tagen, der Bund und Länder erst nach 34 Tagen. Dabei konnten einzig die Gemeinden ihr Vorjahresergebnis bestätigen. Gleichzeitig erwartet die Hälfte der Befragten, dass sich das Zahlungsverhalten im Jahr 2023 weiter verschlechtern wird: „Was wir heuer in Bezug auf die Zahlungsmoral sehen, sind nur Vorboten. Nächstes Jahr soll sich die Situation weiter verschärfen, was den Ruf nach einem professionellen Forderungsmanagement lauter werden lässt. Noch lauter“, so Koch.