Privatinsolvenz? Es ist der Anfang, nicht das Ende

Wirft man einen Blick in die Insolvenzstatistik des Vorjahres, offenbart sich ein eindeutiges Bild: Die Zahl der eröffneten Privatkonkurse ist in Österreich gegenüber dem Jahr 2021 um 13 Prozent auf knapp 8.200 Fälle gestiegen. Viele sprechen daher von einer Pleitewelle, die über das Land hereingebrochen ist. Tatsächlich sind die Zahlen aktuell, aber nicht besorgniserregend, denn sie sind noch immer niedriger als vor der Corona-Krise. Warum das so ist? „Gerade in Krisenzeiten gehen die Menschen deutlich vorsichtiger mit ihrem Geld um. Die vielen Unsicherheiten bewegen sie dazu, sich auf die wesentlichen Ausgaben zu fokussieren und weniger über ihren Verhältnissen zu leben. Wir werden aber erst später sehen, wie sich die Teuerungen auswirken“, so Petra Wögerbauer, Leitern der Region Nord im KSV1870. Auch wenn volkswirtschaftlich betrachtet die Zahlen nicht besorgniserregend sind, so ist ein Privatkonkurs in der Regel für viele ein schwieriger Schritt. Zugleich ist es aber auch der erste Schritt aus der Schuldenfalle.

Was tun, wenn es finanziell eng wird?

Wenn finanziell nichts mehr geht, ist es an der Zeit, sich, professionelle Hilfe zu suchen. Denn häufig sind dann die Schulden zu einem unübersichtlichen Dickicht geworden. Es braucht einen objektiven Blick von außen, um die finanzielle Lage sachlich darzustellen und die ersten Schritt Richtung Entschuldung einzuleiten. Für Privatpersonen ist in Österreich die Schuldnerberatung zumeist die erste Anlaufstelle. Sie berät die Betroffenen, zeigt auf, welcher Weg, der individuell richtig ist und hilft bei der Antragstellung. Fällt die Entscheidung für eine Schuldenregulierung (Privatkonkurs), so ist ein vollständiges Vermögensverzeichnis bei Gericht vorzulegen.

Was passiert in einem Verfahren?

Wird ein Schuldenregulierungsverfahren bei Gericht eröffnet, gibt es verschiedene Verfahren, die zur Anwendung kommen können. Im Wesentlichen wird zwischen dem Zahlungsplan und dem Abschöpfungsverfahren (Pfändung des Einkommens) unterschieden. Mit dem Antrag geht auch die Veröffentlichung der Insolvenz unter www.edikte.at einher. Gleichzeitig kontaktieren die Gläubigerschutzverbände die Gläubiger, die offene Forderungen haben. Für die Betroffenen mag es unangenehm sein, wenn die eigene Insolvenz öffentlichkeitswirksam wird, jedoch können auf diese Weise die Gläubiger ihre Forderungen anmelden. Es tritt ein Zinsstopp ein und gerichtliche Pfändungen werden eingestellt. Der Schuldner darf nur noch über den unpfändbaren Teil des Einkommens verfügen und über Eingänge, die nicht pfändbar sind. Nur in Ausnahmefällen wird ein Insolvenzverwalter bestellt, etwa wenn Vermögen verwertet wird oder die Finanzen sehr unübersichtlich sind.