Knallhartes Kostenmanagement als Devise für 2023

Zukunftsthemen auf der Nebenfahrbahn

Aktuell gehen die Unternehmen lieber auf Nummer sicher, was angesichts der jüngsten Entwicklungen in puncto Preiserhöhungen oder der Inflation verständlich ist. Dennoch ist es besorgniserregend, dass die großen Themen der Zukunft zu selten angepackt werden. Und dass, obwohl eigentlich ausreichend Geld in Form von Eigenkapital vorhanden wäre, wie die KSV1870 Umfrage belegt. Denn immerhin bewertet jeder zweite Betrieb das Eigenkapital mit „sehr gut“ oder „gut“, hinzu kommen fast 30 Prozent, die sich „im gesicherten Mittelfeld“ bewegen.

Dennoch: Nur jeder fünfte Betrieb hat einen klaren Fokus auf Cyber-Security. Und nur ein Drittel scheint im Bereich Nachhaltigkeit/ESG auf Kurs zu sein. Themen, die jedoch zunehmend in den Mittelpunkt rücken und zukünftig noch stärker über Erfolg oder Misserfolg entscheiden werden. Auch deshalb, weil in beiden Bereichen in absehbarer Zeit verschärfte gesetzliche Richtlinien in Kraft treten. Hier gehört sowohl auf finanzieller wie auch inhaltlicher Ebene deutlich mehr investiert.