Kurz vor Jahresende: Inkasso-Forderungen jetzt übergeben

Österreichs Privathaushalte geraten immer mehr unter wirtschaftlichen Druck. Das geht aus der aktuellen Austrian-Business-Check-Umfrage des KSV1870 hervor. Demnach gibt rund die Hälfte der Privaten (51 %) im Vergleich zum Vorjahr weniger Geld aus, um über die Runden zu kommen. „Die vergangenen Jahre waren nicht einfach und die Schwierigkeiten sind nach wie vor allgegenwärtig. Immer mehr Private haben damit zu kämpfen, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen“, so Walter Koch. Angesichts der jüngeren Vergangenheit ist es nachvollziehbar, dass Konsumenten in die finanzielle Bredouille geraten. Doch als verantwortungsvoller Unternehmer muss man auch jetzt ein genaues Auge darauf haben, dass gestellte Rechnungen (fristgerecht) bezahlt werden. Einerseits müssen eigene Kosten gedeckt werden, andererseits geht es um die Liquidität des Betriebes, den Erhalt von Arbeitsplätzen und ein positives Wirtschaftsergebnis am Jahresende.