Bonitätsnachweise: Sie sind die „golden“ Tickets im Wirtschaftskreislauf

Die Unbekannte: Bonität im Privatleben

Schlagend wird das Thema meist, wenn Käufe nicht wie erwartet realisiert werden können. Sprich eine Geschäftsverbindung abgelehnt oder ein Zahlungsmittel ausgeschlossen wird. Warum das für viele überraschend ist und teilweise zu starken Emotionen führt, ist auch ein Bildungsthema. Durch meine Vorträge in den Schulen weiß ich, dass der Einfluss der Bonität auf das private Leben weitgehend ausgeklammert wird. Das halte ich für untragbar. Daher leisten wir im Rahmen unserer jahrelangen Financial Education-Aktivitäten Aufklärungsarbeit. Wir wollen mithelfen, aus Kindern und Jugendliche mündige Erwachsene zu machen, die die Vorgänge in der Wirtschaft kennen und die Tragweite persönlicher Finanzentscheidungen abschätzen können. Was auch oft außer Acht gelassen wird: Es gibt in Österreich keinen Kontrahierungszwang. Ein Handyanbieter, eine Bank oder ein Onlineshop – sie alle müssen keine Verträge eingehen oder können diese an Bedingungen knüpfen.

Wie nutze ich meine Bonität?

Das ist eine entscheidende Frage und ich möchte gerne ein paar Beispiele nennen. Unternehmen können bei uns ein BonitätsLabel über ihr eigenes Rating erwerben. Es ist zur Veröffentlichung in den Unternehmensunterlagen oder auch der Website gedacht. Es handelt sich um einen interaktiven Nachweis in Form eines QR-Codes, der von Kunden oder Geschäftspartnern lediglich gescannt werden muss. Die Abfragenden erfahren so von der finanziellen Verlässlichkeit des Unternehmens. Mehr Geschäftsabschlüsse durch Vertrauen, ist der Zweck dieses Service. Im Bereich der Privatpersonen raten wir zuallererst die eigene Bonität zu kennen und bei Wirtschaftsauskunfteien wie uns abzufragen. Für verschiedene Zwecke bieten wir eine Reihe von InfoPässen an, die zur Vorlage gedacht sind. Wer aktiv mit seiner Bonität arbeitet, nutzt etwa den InfoPass für Mieter, um einen Vermieter zu überzeugen. Wir führen aber auch einen InfoPass für Finanzberatungen, Behörden und andere Zwecke. Der Tenor ist immer derselbe, nämlich die Bonität als Mittel der Selbstbestimmung aktiv zu nutzen.