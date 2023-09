KSV1870 Inkasso neu mit ESG-Faktor

Wie funktioniert die neue KSV1870 Lösung?

Bleiben erste Inkassoschritte ergebnislos und können Betroffene anhaltend Rechnungen nicht zahlen, dann vermittelt der KSV1870 die Betroffenen an die Social City Wien, die mit ihrem Beratungs-Knowhow weiterhilft. Dabei handelt es sich um eine unabhängige österreichweit agierende Plattform für soziale und nachhaltige Entwicklung mit Sitz in Wien. Diese zeigt im Rahmen von Beratungen Lösungen auf, wie der Weg aus der Schuldenfalle gelingen und die Betroffenen ihre Inkassoschulden begleichen können. Mit Einwilligung der säumigen Zahler bringt ein PSD2-Kontocheck des KSV1870 Klarheit darüber, wie der finanzielle Spielraum wirklich aussieht, und was, bei einer gewissen Anstrengung, tatsächlich machbar ist. Auf dieser Basis wird dann eine für beide Seiten akzeptable Zahlungsvereinbarung abgeschlossen oder die Betroffenen werden an die Social City Wien vermittelt. Der Service wird auch von der Stadt Wien unterstützt.

Von dem neuen Service können aber nicht nur Privatpersonen profitieren, sondern auch Unternehmen, oder?

Für „Sustainable Collection“ entscheiden müssen sich die Unternehmen selbst. Insbesondere für jene, die schnell Klarheit über die Rückzahlungsmöglichkeiten ihrer säumigen Zahler haben möchten oder das Thema Environmental Social Governance (ESG) auf ihrer Agenda haben, ist dieses Service eine interessante Option. Und neben dem finanziellen Aspekt profitieren die Unternehmen dabei auch vom ESG-Faktor. Denn viele Betriebe erwarten mittlerweile, dass ihre Partner nachhaltige Produkte anbieten, denn sie brauchen attraktive Lösungen, um ESG-Anforderungen zu erfüllen. Fällt die Entscheidung der Auftraggeber für „Sustainable Collection“, dann verpflichtet sich dieser zu einer sozialorientierten Forderungsbetreibung, bei der den Betroffenen keine Mehrkosten entstehen. Durch leistbare Lösungen (Zahlungsvereinbarungen, Stundungen etc.) bieten sie ihren Schuldnern einen Ausweg.

