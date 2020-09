Der InfoPass für mehr Transparenz beim Vermieten

Mehr Transparenz durch den InfoPass

Die Idee ist einfach. Um beim Vermieter Vertrauen in die eigene Bonität zu generieren, kann ein potenzieller Mieter auf der Website des KSV1870 den eigenen InfoPass beantragen. Innerhalb von zwei Werktagen steht er per E-Mail zur Verfügung, um ihn dem künftigen Vermieter vorlegen zu können. Der InfoPass für Mieter ist in der Branche anerkannt und sorgt dafür, dass sich der Vermieter bei seiner Entscheidung auf seriöse und objektive Daten verlassen kann. Der InfoPass für Mieter enthält sämtliche Informationen, die für eine Entscheidungsfindung nötig sind. Wer aus eigenen Stücken einen InfoPass vorweist, signalisiert dem Vermieter von Anfang an, dass er um die Wichtigkeit solventer Mieter Bescheid weiß. Der Vermieter gewinnt damit einen guten ersten Eindruck, weil der potenzielle Mieter von sich aus Verantwortungsbewusstsein zeigt.