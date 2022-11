Bonitätsauskünfte: Wann, wenn nicht jetzt?

Kaum ein Thema begleitet uns die vergangenen Jahre so sehr, wie die wirtschaftliche Performance von Unternehmen. Die Probleme reichen von Lieferengpässen und ausbleibenden Kunden über Zahlungsverzögerungen bis hin zu insolventen Geschäftspartnern. Und diese Probleme spiegeln sich auch in der aktuellen Austrian Business Check-Umfrage des KSV1870 wider. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Geschäftslage der heimischen Betriebe rückläufig, zudem hat bereits jedes fünfte Unternehmen hierzulande Probleme, bereits vereinbarte Aufträge vereinbarungsgemäß abzuwickeln. Gründe dafür sind unter anderem die horrenden Kostenexplosionen, die Inflation und der akute Personalmangel. All das setzt den Betrieben zu.

„In zahlreichen Gesprächen mit Unternehmern hören wir immer wieder von Existenzängsten und dass viele von ihnen skeptisch in die Zukunft blicken“, weiß Günther Fasching, Prokurist der KSV1870 Information GmbH. Was dabei auch auffällt: Der Großteil wehrt sich und ergreift Maßnahmen, um die wirtschaftlichen Risiken möglichst gering zu halten. Im Rahmen eines KSV1870 Webinars wurden vor Kurzem rund 150 Teilnehmer gefragt, ob Bonitätsinformationen zuletzt an Bedeutung gewonnen haben. Das Ergebnis: Fast 60 Prozent haben dies bejaht. „Positiv daran ist, dass die Unternehmen in den Werkzeugkoffer der guten Unternehmensführung greifen, um Risiken zu reduzieren und sich abzusichern“, so Fasching.