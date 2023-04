Seit über 1000 Jahren beliebt: Das Strategiespiel Schach begeistert auch online

Mit Geschick den König mattsetzen: Das ist der Spielablauf des kniffligen Klassikers

Jeder kennt Schach. Wenn wir das Wort hören oder lesen, haben wir sofort das Bild im Kopf, vom quadratischen Spielfeld, das abermals in 64 schwarze und weiße Quadrate aufgeteilt ist. Wir sehen an zwei gegenüberliegenden Spielfeldrändern die aufgestellten Figuren. Schwarze Figuren stehen auf der einen Seite, weiße auf der anderen - und zwar nach gleichem Muster. Wir sehen insgesamt zwei Könige, zwei Damen, vier Türme, vier Läufer, vier Springer und 16 Bauern. Wir wissen, Weiß zieht zuerst und mit allen Möglichkeiten, die die Figuren haben, wird versucht, die gegnerischen Figuren vom Feld zu kicken und den gegnerischen König zu fangen, also matt zu setzen. So funktioniert Schach und heute wird es auf der ganzen Welt gespielt. Es sind nicht nur kleine Partien, die in der Freizeit auf dem Brett oder am Computer gespielt werden. Schach hat sich zu einem richtigen Sport entwickelt, der auf Meisterschaften ausgetragen wird. Aber egal, wie oder wo man Schach spielt, es ist immer ein hohes Maß an Konzentration und Geschick gefragt.