Die Faszination von eXchange, Candy Crush und Co.: Darum reizen uns diese Spiele so sehr

Bei unserem kostenlosen Onlinespiel eXchange werden Dreierreihen aus gleichfarbigen sowie gleichartigen Edelsteinen gebildet. Diese ergeben ein Match und der Spieler erhält Punkte. Jedes weitere Level wartet mit spannenden Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Zum Beispiel muss eine bestimmte Punktzahl erreicht oder alle Geleesteine aufgelöst werden. Die Züge sind jedoch begrenzt und so wird das Spiel zu einer echten Challenge. Doch was macht die Match-3-Spiele so beliebt, sodass beispielsweise das App-Spiel „Candy Crush“ Milliarden Downloads aufweisen kann?

Auf die Belohnung kommt es an: Wir Menschen lieben es belohnt zu werden und heute muss dies sehr schnell passieren. Bei Spielen wie unserem kostenlosen Onlinespiel eXchange oder dem App-Spiel Candy Crush geschieht das im Sekundentakt. Mit einem erspielbaren Bonus vergrößert sich der Belohnungseffekt sogar noch. Sie erhalten bei eXchange Bonussteine, wenn Sie vier oder fünf gleiche Edelsteine gleichzeitig auflösen. Diese werden dann effektvoll eingesetzt, um noch mehr Juwelen abzuräumen.

Level complete! Ist die vorgegebene Punktzahl erreicht, viele Dreier oder mehr Matches von Juwelen aufgelöst und die Geleesteine alle zerstört? Dann ist das Level gewonnen und Sie dürfen ins nächste der 50 Level aufsteigen. Ein Level erreicht zu haben und in das nächsthöhere aufzusteigen, löst eine gewisse Befriedigung und positive Emotionen in uns aus.

Können Sie eXchange widerstehen? Spielen Sie jetzt eXchange gratis und ohne Download auf spiele.kurier.at.