Immer wieder Rückenschmerzen? Das ist eine der häufigsten Ursachen

Das Gute ist allerdings: Bei der Frage, was am besten gegen diese Beschwerden hilft, ist sich die Wissenschaft ebenso einig. Durch Bewegung und eine gezielte Kräftigung der Muskulatur können Nacken- und Rückenschmerzen deutlich reduziert oder gar beseitigt werden.

Rückenstrecker verleihen Haltung

Sehen Sie sich die Anatomie der Rückenmuskulatur genauer an, erkennen Sie vor allem eines: Wichtig für einen starken Rücken sind die sogenannten Rückenstrecker, denn sie geben der Wirbelsäule den nötigen Halt.

Sie sorgen für eine bessere Lastverteilung und schützen so die Strukturen der Wirbelsäule. Dabei gliedern sie sich in einen medialen und einen lateralen Trakt und arbeiten zusammen, wenn wir den Rumpf oder den Kopf strecken, zur Seite neigen oder drehen. Die Rückenstrecker werden auch als autochthone Rückenmuskulatur bezeichnet. „Autochthon“ bedeutet so viel wie „ureigen“, da diese Muskulatur schon sehr früh in der embryonalen Entwicklung angelegt wird.