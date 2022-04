Gesund & stark: Muskelaufbau stärkt nachweislich die Abwehrkräfte

Unsere Muskeln sind weitaus mehr als nur „Motoren“, die Kraft entwickeln und uns schwere Gewichte stemmen lassen. Werden sie trainiert, wird unser Stoffwechsel verbessert und somit auch unser Immunsystem gestärkt. Speziell ein gut eingestellter Insulinspiegel ist dabei ein Schlüsselfaktor.

Muskulatur als körpereigene Apotheke

Die Medizin hat in den letzten Jahren die Funktionen unserer Muskeln immer weiter entschlüsselt und feststellen können, dass sie einen erheblichen Einfluss auf unser Immunsystem haben. So gibt eine aktive Muskulatur wichtige Informationen an jede unserer Körperzellen weiter. Und zwar durch hormonähnliche Botenstoffe, sogenannte Myokine.

Eine spezielle Funktion, genannt „Interleukine“, ist der Einfluss auf unser Immunsystem, vergleichbar mit einem Katalysator. Die Botenstoffe unserer Muskeln verstärken dadurch unsere Abwehrreaktionen und sind zugleich Gegenspieler der Adipokine. So nennen sich krankheitsfördernde Substanzen aus unserem Fettgewebe, die chronische Entzündungen entfachen können. Kurz gesagt: Der Zustand unserer Muskulatur hat einen großen Einfluss auf unser biologisches Alter und unsere Gesundheit.