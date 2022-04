Forschung bestätigt: Das passiert, wenn Sie sich zu wenig bewegen

Aber Fett ist nicht gleich Fett. Unter der Haut befindliches Fett, sogenanntes subkutanes Fett, ist selbst in größeren Mengen nach heutiger Kenntnis unschädlich. Bei dem im Bauchraum eingelagerten viszeralen Fett sowie bei Fetteinlagerungen in der Leber und in der Muskulatur sieht es jedoch anders aus: Sie sind Quellen dieser chronischen Entzündungen.

Myokine wirken diesen negativen Effekten nachweislich entgegen: Machen Sie also regelmäßiges Krafttraining, reduzieren Sie das viszerale Fett und verringern so deutlich die Wahrscheinlichkeit chronischer Entzündungen.

Mit Krafttraining starten - aber wie?

Die Muskulatur zu stärken ist eine Lebensaufgabe und lohnt sich. Egal in welchem Alter: Es ist nie zu spät, um mit dem Krafttraining zu beginnen! Eine gute Anlaufstelle dafür ist ein Kieser Training Studio in Ihrer Nähe. Warten Sie nicht länger und vereinbaren Sie jetzt gleich telefonisch einen Termin für ein kostenloses Einführungstraining.

Bis 13. Mai erhalten Sie bei Abschluss einer Mitgliedschaft sogar einen Gesundheitsbonus von 100 Euro.