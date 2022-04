Purer Genuss: 5 Tipps für die perfekte Tasse Kaffee

3. Wärmen Sie Ihre Tasse auf

Klingt komisch, ist aber so: Wer sein Häferl vor dem Trinken aufwärmt, darf sich anschließend auf mehr Aroma freuen. So entwickelt der Muntermacher beim Aufgießen nämlich nicht so viele Bitterstoffe. Wie Sie das am besten umsetzen? Ganz einfach: Füllen Sie zunächst heißes Wasser in Ihre Tasse, leeren Sie diese anschließend aus und gießen Sie dann das Heißgetränk ins vorgewärmte Häferl. Sie werden sehen – der Kaffee schmeckt gleich viel besser.

Unser Tipp: Wenn Sie Wasser nicht unnötig verschwenden möchten, auf ein warmes Häferl aber nicht verzichten wollen, können Sie auch auf praktische Tassenwärmer zurückgreifen.