Deshalb lohnt sich die Investition in einen Kaffeevollautomaten

Langfristige Rentabilität

Wer sich einen Kaffeevollautomaten anschaffen möchte, der muss auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kaffeemaschinen kostet ein Vollautomat nicht selten doppelt bis dreifach so viel. Allerdings sollte dies auch über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet werden. Zwar sind die Anschaffungskosten deutlich höher, bei den laufenden Kosten lässt sich allerdings ein gegenteiliger Effekt erkennen. So zahlen Sie bei Kapseln pro Häferl fast doppelt so viel wie bei einem Vollautomaten. Besonders für Kaffeeliebhaber, die sich über den Tag verteilt mehr als nur einen Kaffee gönnen, zahlt sich die Investition also nach einer gewissen Zeit aus.