Operette mit Akrobatik: Strauss goes Circus

Das Motto des Veranstaltungsreigens steht als Zitat aus der vorletzten Strauss-Operette „Waldmeister“ (1895) auf der ersten Seite im Festjahr-Programmbuch: „Mag da kommen, was da immer kommen mag, Lust und Freude bringe uns ein jeder Tag!“

„Man wird Johann Strauss im Festjahr 2025 ganz anders erleben“, verspricht Roland Geyer. Der Intendant hat bei der Programmierung im Szenischen auf neue Erwartungshaltungen gebaut. Den Popstar der Klassik will man aus der Schublade des allzu Üblichen, aus der Klischee-Ecke von Walzerseligkeit und Operettenstadl holen.

Manege frei!

Ein Höhepunkt der Programmschiene MIX, die vor allem ein experimentierfreudiges Publikum ansprechen soll, ist im September sicher „Cagliostro“.

Roland Geyer: „Wir kreieren und produzieren in Zusammenarbeit mit dem Circus-Theater Roncalli ein ganz neues Genre für Alt und Jung: die Zirkus-Operette.“

So wird im Zirkus von Madame Sophie mit Spannung berühmter Besuch erwartet: Cagliostro, der größte Magier, wie es heißt, und mysteriöser Erfüller aller Wünsche, soll in der Manege auftreten – begleitet von Laurenza, dem angesagtesten Stern am Musikhimmel.

Die Aufregung ist groß. Das heiß ersehnte Publikum kommt in Strömen. Nur Severin, Madame Sophies Sohn, teilt die Begeisterung nicht: Er hofft, den Zirkus zu übernehmen und mit seinen neu entwickelten Artistennummern in die Zukunft zu führen.