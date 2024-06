Weinwelt Winzertalk: Großartige Weine vom Sofa aus erleben

Der INTERSPAR weinwelt Winzertalk findet am 4. Juli bereits zum 10. Mal statt. Für die Jubiläumsausgabe reist INTERSPAR Weinexpertin Waltraud Scharnagel in die Wachau – genauer gesagt zum wunderschönen Weingut Domäne Wachau. Die Gastgeber, „Master of Wine“ Roman Horvath und Önologe und Kellermeister Heinz Frischengruber, freuen sich schon jetzt auf den Talk mit ihr sowie Georg Frischengruber. Der Winzer der gleichnamigen Weingärtnerei wird an diesem Abend zwei seiner Lieblingsweine vorstellen. Die beiden anderen Weine – insgesamt sind es vier – werden von den Gastgebern präsentiert. Gemeinsam verkosten und fachsimpeln sie durch den Abend, während Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber die edlen Tropfen gemütlich vom heimischen Sofa aus genießen können. Außerdem bietet der INTERSPAR weinwelt Winzertalk wie immer die Möglichkeit, via Chat live Fragen an die Runde zu stellen. Neben Wein-Expertise und exquisitem Weingenuss bietet INTERSPAR anlässlich des 10. Jubiläums die Tasting Box zum absoluten Top-Preis an. Für nur 49,99 Euro statt 65,46 Euro erhalten Teilnehmende eine Flasche Frischengruber Grüner Veltliner Federspiel Rossatz Wachau DAC 2023 0,75L, eine Flasche Frischengruber Grüner Veltliner Federspiel Ried Steiger Wachau DAC 2023 0,75L sowie eine Flasche Domäne Wachau Riesling Federspiel Ried Bruck Wachau DAC 2023 0,75L und eine Flasche Domäne Wachau Grüner Veltliner Smaragd Ried Axpoint Wachau DAC 2022 0,75L. Wein-Fans sparen somit mehr als 15 Euro.

Um beim INTERSPAR weinwelt Winzertalk dabei zu sein, braucht es lediglich die aktuelle Tasting Box. Diese ist immer mit vier Flaschen Wein, passend zum aktuellen weinwelt Winzertalk bestückt. In der Tasting Box befinden sich außerdem Zusatzinformationen zum virtuellen Winzertalk sowie ein Zugangslink, mit dem man sich kurz vor dem Start des Events online einloggen kann. Kaufen kann man die Tasting Box vorab in allen INTERSPAR-Hypermärkten sowie im Onlineshop unter weinwelt.at .

Die Wachau ist Weltkulturerbe, Wohlfühllandschaft und mit 1.350 Hektar eines der berühmtesten Weinbaugebiete Österreichs. Wein- und Naturliebhaber: innen machen hier gerne Halt und genießen die einzigartige Mischung von Natur, Kultur und Weinen von Weltruf. Auch das Konzept des INTERSPAR weinwelt Winzertalks verbindet das Beste aus verschiedenen Welten, denn die interaktiven Weinverkostungen finden live und online statt. Mit dem innovativen Konzept wurde INTERSPAR jetzt sogar in der Sonderkategorie „Life Marketing“ für den Staatspreis Marketing 2024 nominiert. Für interessierte Teilnehmende sind die Online-Tastings eine ideale Gelegenheit, um – begleitet von Top-Winzer:innen und den INTERSPAR weinwelt-Expert: innen – bequem von zu Hause aus in die wunderbare Welt der Weine einzutauchen.

Auf den Spuren des österreichischen Weins

Wie auch das Weinwandern in Wien hat der INTERSPAR weinwelt Winzertalk schon beinahe Kult-Status erreicht. Das Erlebnisformat ist dank der gastgebenden Weingüter und Österreichs führender Winzer:innen so erfolgreich. Zeit, um ein wenig in Erinnerungen zu schwelgen.

Der erste INTERSPAR weinwelt Winzertalk fand 2022 beim Weingut Scheiblhofer in Andau statt. Damals war INTERSPAR Weinexperte Hans Bergmann zu Gast bei Erich Scheiblhofer. Mit ausgesprochenem Weinwissen, aber auch einer gehörigen Portion Charme, führten die beiden Herren durch den ersten interaktiven Winzertalk und das Online-Tasting via Livestream. Es folgten Besuche auf dem Weingut Dockner, dem Weingut Krispel und dem Weingut Hannes Reeh. Mit Birgit Eichinger und Eva Steininger fand der erste INTERSPAR weinwelt Winzertalk mit rein weiblicher Besetzung auf dem Weingut Eichinger statt – mit hervorragender Resonanz!

Auch der Winzertalk mit den Winzern von WienWein sowie das Event mit Peter Artner, Michael Auer, Philipp Grassl und Gastgeberin Johanna Markowitsch im Carnuntum konnten überzeugen. Nicht zu vergessen die INTERSPAR weinwelt Winzertalks beim Weingut Polz und zuletzt beim Weingut Allacher. Alle bisherigen Livestreams wurden von INTERSPAR aufgezeichnet und sind nach wie vor in der Winzertalk-Mediathek, online unter interspar.at/winzertalk abrufbar. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall, denn Zuschauende erfahren nicht nur viel über Wein und den Weinanbau allgemein, sondern auch über die Besonderheiten der einzelnen Weinbauregionen und die Alleinstellungsmerkmale derWeingüter. Wer jetzt Lust bekommen hat, beim nächsten INTERSPAR weinwelt Winzertalk am 4. Juli dabei zu sein, um die Vielfalt an herkunftstypischen Wachauer Weinen kennenzulernen, hat bis zum 1. Juli die Möglichkeit, die INTERSPAR weinwelt Tasting Box unter interspar.at/winzertalk zu bestellen. Diese ist in den INTERSPAR-Hypermärkten auch noch am Tag des Events selbst erhältlich (solange der Vorrat reicht).