Hier gibt’s einen Job, der passt!

Vielfalt birgt Stärke und Vielfalt begeistert! Bei INTERSPAR ist Vielfalt ein wichtiger Teil der gelebten Unternehmenskultur. Rund 10.000 Mitarbeiter:innen aus über 90 Nationen sind tagtäglich in den INTERSPAR-Hypermärkten, in den 80 INTERSPAR-Gastronomiestandorten oder in einer der acht regionalen INTERSPAR-Bäckereien oder in der Zentrale im Einsatz und leisten Herausragendes – sie sind das Gesicht des Unternehmens.

Österreichs größter Hypermarktbetreiber baut dabei aus Tradition auf die individuellen Stärken jedes einzelnen Teammitglieds und das aus Überzeugung! Und: INTERSPAR bietet vielfältige Möglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung sowie sichere Arbeitsplätze mit Zukunft.

Unter dem Motto „Hier bist du der SPAR“ holt INTERSPAR die Mitarbeitenden vor den Vorhang und bietet neben einem wertschätzenden Miteinander zahlreiche Benefits.

Hier ist mehr für die Mitarbeitenden drin!

Unter anderem erhalten Mitarbeitende fünf Prozent Treuebonus auf den gesamten Jahreseinkauf bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR sowie Maximarkt, umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, eine umfassende Gesundheitsvorsorge, die Möglichkeit einer Zusatzpension für Mitarbeitende ab dem zehnten Dienstjahr, Vergünstigungen bei Versicherungen und vieles mehr!

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle

Ob Quereinsteiger:in oder gelernte Fachkraft: Bei INTERSPAR stehen den Bewerber: innen Tür und Tor offen! Unabhängig vom bisherigen Werdegang haben alle Interessent:innen die Möglichkeit, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Die Berufs- und Karrierewege sind dabei so vielfältig wie die Talente und Interessen der Mitarbeitenden. Um die Fähigkeiten der Angestellten zu fördern bietet INTERSPAR umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an: Zahlreiche Seminare und Fachschulungen sowie Online- Kurse stehen den Teammitgliedern zur Verfügung.