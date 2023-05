Weinverkostung: Hier finden Sie exquisite Tropfen

Im INTERSPAR-Hypermarkt in Wien-Mitte präsentiert das südsteirische Weingut Polz seine prämierten Weine. Der rassig-würzige Sauvignon Blanc gilt als Klassiker. Fruchtiger Muskateller und eleganter Morillon (Chardonnay) zählen zu den wichtigsten Sorten, die es vor Ort zu verkosten gibt.

Zu Gast im INTERSPAR-Hypermarkt Meidling ist das Weingut Fuhrgassl-Huber, Betreiber des Traditionsheurigen in Neustift. Das breite Sortiment hält für Jede:n den passenden Tropfen bereit. Ob Grüner Veltliner mit animierender Säure, feiner Riesling oder fruchtiger Muskateller. Mit dem Weingut Cobenzl stellt sich eines jener Wiener Weingüter im INTERSPAR-Hypermarkt Jörgerstraße vor, das den guten Ruf des Wiener Weines in die ganze Welt trägt. Aus 60 Hektar bester Lagen in Grinzing, am Nussberg sowie am Bisamberg werden unter anderem Grünen Veltliner, Wiener Gemischtem Satz DAC und Weißburgunder gekeltert.