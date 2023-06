Von A wie Aufstrich bis Z wie Zartbitterschokolade

Wer den Tag gerne mit Kaffee oder Tee startet und beides gerne mit pflanzenbasierten Produkten aufpeppen möchte, findet bei INTERSPAR köstlichen Milchersatz aus dem Hafer von beispielsweise Oatly bis zum Bio-Kokos Drink von beispielsweise SPAR Veggie. Auch für klassischen Jogurt gibt es vegane Alternativen wie den ungesüßten Soya Natur von Alpro, der das selbst gemachte Porridge verfeinert oder mit knackigen Nüssen und frischen Früchten genossen werden kann. Wurstliebhaber:innen, die es lieber herzhaft-pikant am Morgen mögen, probieren vielleicht mal SPAR Veggie vegane Toastblockscheiben oder vegane Extra Pikant auf dem Gebäck aus. Beide Aufschnitte sowie die klassische Extra Variante kommen ganz ohne Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker aus. Produziert werden die Wurst- und Fleischersatzprodukte wie zum Beispiel die vegetarischen Frankfurter von SPAR Veggie seit Anfang des Jahres in den SPAR-eigenen TANN-Fleischbetrieben in St. Pölten und Wernberg in Kärnten. Basis der Produkte sind Erbsen bzw. Erbsen-Protein. Neben den SPAR-Marken bietet

INTERSPAR bietet auch vegane und vegetarische Produkte von weiteren Marken und innovativen Food-Start-ups wie Garden Gourmet, planted oder Veganz an. Ob Crispy Nuggets, Thun-Visch oder köstlich mariniertes Kebap auf Erbsen-Basis – Fleisch und Fisch können auch mal „vom Feld“ kommen.

Die orientalische und mediterrane Küche bietet seit jeher viele vegane und vegetarische Speisen mit Melanzani, Oliven oder Kichererbsen an, die auch köstlich kombiniert werden können. Wie wäre es beispielsweise mit einem selbstgemachten Falafel-Sandwich? Bei INTERSPAR gibt es dafür alle Zutaten! Einfach SPAR Veggie by Neni Hummus Natur und vegane Falafel-Bällchen mit frischen Tomaten, leicht in Olivenöl angebratenen Melanzani-Scheiben und etwas Violife Greek White ins aufgebackene Pita-Brot geben und mit Petersilie garnieren, fertig.