Mit Hand und Herz: Was die traditionelle Backkunst zu bieten hat

Auf einer Produktionsfläche von 3.800 Quadratmetern werden hier täglich mehr als 130 verschiedene Sorten Brot, Gebäck und süße Köstlichkeiten mit Zutaten aus Österreich hergestellt und anschließend an die INTERSPAR-Hypermärkte sowie ausgewählte SPAR und EUROSPAR-Märkte in Oberösterreich und Salzburg geliefert. Das Getreide sowie das Mehl zum Backen von unter anderem 3,7 Millionen SPAR Natur* pur Bio-Kaisersemmeln und 900.000 SPAR Natur* pur Bio-Kornspitzen pro Jahr, die in Marchtrenk produziert werden, bezieht INTERSPAR aus Österreich. Rund 700 Tonnen Mehl liefert die Knollmühle in St. Georgen an der Gusen, einem österreichischen Familienbetrieb und langjährigem Lieferanten von INTERSPAR in der Region.

Bei INTERSPAR haben Regionalität und Nachhaltigkeit einen enormhohen Stellenwert. So backen beispielsweise die INTERSPAR Handwerksbäcker: innen, Konditor: innen und Lehrlinge überwiegend in Handarbeit und verwenden dabei 100 Prozent Mehl und Getreide ausÖsterreich. Auch bei Bauprojekten setzt INTERSPAR konsequent auf Nachhaltigkeit. Bei der neuen Handwerksbäckerei in Marchtrenk wird vollständig ohne fossile Brennstoffe und stattdessen mit Wärmerückgewinnung aus Ofenabluft und Kälteanlagen-Abwärme sowie mit 100 Prozent Ökostrom produziert.

Wer sich also für eine Bäcker:innen- oder Konditor:innen-Lehre in einer der INTERSPAR-Bäckereien entscheidet, erlernt nicht nur einen traditionellen Handwerksberuf, der Spaß macht und viele Benefits in der Ausbildung mit sich bringt, sondern auch langfristig einen krisensicheren Arbeitsplatz bedeutet.

Handgemachtes Brot und Gebäck von den Bäckermeister:innen der insgesamt acht INTERSPAR-Bäckereien, sind in jedem der 70 INTERSPAR-Hypermärkte in ganz Österreich erhältlich.

In ganz Österreich betreibt INTERSPAR insgesamt acht Handwerksbäckereien. So werden die INTERSPAR-Hypermärkte in Wien und Niederösterreich von der INTERSPAR-Bäckerei in Kottingbrunn sowie der INTERSPAR-Bäckerei in St. Pölten beliefert. Hier werden neben ofenfrischem Brot, reschem Gebäck und verführerischen Mehlspeisen auch köstliche saisonale Highlights wie Faschingskrapfen gebacken. Ganz neu im Angebot: Ab jetzt gibt es herrlich flaumige und im jeweiligen INTERSPAR-Hypermarkt frisch von Hand befüllte Pistazienkrapfen und Bienenstichkrapfen!

Auf ein gutes, wertschätzendes Miteinander wird bei INTERSPAR selbstverständlich auch innerbetrieblich geachtet. Davon können sich Bäcker:innen, Konditor:innen und Bäckereimitarbeitende auf Jobsuche jetzt selbst überzeugen, denn aktuell werden in der neu eröffneten INTERSPAR-Bäckerei in Marchtrenk noch Mitarbeitende gesucht. Junge Menschen, die sich für das Bäckereihandwerk interessieren und in dem Bereich eine Lehrlingsausbildung anstreben, sollten unbedingt mal bei der INTERSPAR-Jobbörse vorbeischauen, denn während der Lehre bietet INTERSPAR viele Benefits wie zum Beispiel umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeitmodelle und über 6.700 Euro an Prämien an!

Von Backbegeisterten für Backbegeisterte

Die INTERSPAR-Backstuben

Ob am Schottentor im 1. oder in der Sandleitengasse im 16. Bezirk – für viele Wienerinnen und Wiener gehört der tägliche Einkauf von duftend warmem Gebäck, Brot und Mehlspeisen in den einladenden INTERSPAR-Backstuben zum schönsten Alltagsritual dazu. Für alle, die darüber hinaus gerne einmal selbst Hand anlegen und die Bäckerlieblinge der INTERSPAR-Handwerksbäckerinnen und -bäcker nachbacken möchten, bietet INTERSPAR online viele Tipps und Tricks zum Backen daheim an. Jeden Monat gibt es in der INTERSPAR Backschule etwas Neues zu entdecken. Passend zur bevorstehenden Adventszeit zeigt beispielsweise Konditor Martin Pürrer, wie in acht einfachen Schritten die zartesten Vanillekipferl gelingen.

Die Zutaten wie Mehl, Staubzucker, Eier und Nüsse, die für die mürben Kekse mit dem herrlichen Vanillearoma benötigt werden, finden alle Backbegeisterte in ihrem INTERSPAR-Hypermarkt in der Nähe. Und wer den Duft von frisch gebackenen Keksen und Lebkuchen liebt, aber wenig Zeit zum Verrühren, Kneten und Gären lassen der einzelnen Zutaten hat, findet im Kühlregal auch frische Keksteige der INTERSPAR-Bäckerei, die nur ausgestochen und im heimischen Ofen gold-braun gebacken werden müssen.

Tauchen Sie also mit INTERSPAR in die Welt des Backens ein, vertrauen Sie auf die Expertise und Kreativität der Meister:innen der INTERSPAR-Bäckereien und genießen Sie jeden Tag köstliche Brot-, Gebäck und Konditorei-Spezialitäten in Ihrer nächstgelegenen INTERSPAR-Backstube.

Weitere Informationen finden Sie auch unter: interspar.at/brot-und-gebaeck.