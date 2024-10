Gewürzkekse & Co.: So zaubern Sie die besten Backergebnisse

Für viele ist Backen mehr als nur ein Hobby, es ist eine echte Leidenschaft, eine Liebeserklärung an das Süße und den Genuss im Leben. Vom kraftvollen Kneten des Teiges über das akkurate Ausstechen der Kekse bis hin zum Zeitpunkt, wenn der fluffige Kuchen im Ofen seine goldene Farbe annimmt – es gibt kaum etwas Schöneres, als den Duft frisch gebackener Mehlspeisen in den eigenen vier Wänden. Und das Beste daran? Bei INTERSPAR finden Backbegeisterte alles, was das Backherz begehrt: gute Zutaten, praktisches Zubehör, köstliche Rezepte und Ideen, die inspirieren! Willkommen im Backparadies Auch in diesem Jahr ziert Christina Bauer, Bäuerin, Bloggerin und SPAR-Mahlzeit- Botschafterin, den INTERSPAR-Backkatalog, der ab sofort und bis einschließlich 14.12.2024 in allen INTERSPAR-Hypermärkten aufliegt und online unter interspar.at/flugblatt verfügbar ist. Die leidenschaftliche Bäckerin, die sich das Handwerk autodidaktisch angeeignet hat, teilt in der aktuellen Ausgabe nicht nur ihr köstliches Rezept für Gewürzkekse, sondern zeigt außerdem, wie einfach sich Brot auch zu Hause backen lässt.

© INTERSPAR Mit Lisa Krispel und INTERSPAR ins Backparadies eintauchen.

Mit dem Sauerteig Starter-Set und der beigefügten Broschüre mit Tipps und Tricks für erfolgreiches Ansetzen gelingt die Herstellung von selbst gemachtem Sauerteig mühelos – dazu können Leser:innen direkt das Rezept von Christina Bauer für Sauerteigbrot mit Joghurt ausprobieren. Ebenfalls knusprig-köstlich wird Baguette in der 3-fach Baguetteform von Emile Henry. Dank der gerippten Kerben wird ein Anhaften des Teiges verhindert, der Deckel schafft die optimale Feuchtigkeit im Ofen und die Löcher sorgen für eine knusprige Kruste. Mit der praktischen Löffelablage und der Butterdose in kräftigem Rot bietet Emile Henry dazu das perfekte Zubehör zum Brotbacken und Genießen. Außerdem finden Brot-Fans bei INTERSPAR weitere gusseiserne Brotbacktöpfe in verschiedenen Formen, die sich abgesehen vom Backen auch für andere Zwecke wie Schmoren in der Küche praktisch einsetzen lassen.

© Interspar

Beste Backergebnisse mit INTERSPAR Wer anstelle von Brot lieber süße Köstlichkeiten zaubern möchte, wird ebenfalls bei INTERSPAR fündig. Die SIMPEX Professional Aluguss-Backformen und die Aluguss-Formen „Origami“ und „Mandala“ von Dr. Oetker machen mit ihren einmaligen Formen jeden Kuchen zum echten Hingucker. Durch die hochwertige Antihaft-Beschichtung lässt sich das fertige Gebäck nach dem Backen besonders einfach aus der Formlösen und sorgt für beste Backergebnisse. Ob Gugelhupf, Muffins oder Blechkuchen – die unterschiedlichen SIMPEX Professional Backformen lassen darüber hinaus keine Kuchen-Wünsche offen. Und wer es doch herzhaft mag, kann mit den Coox Backformen unter anderem auch eine großartige Quiche zubereiten. Neben Christina Bauer strahlt auch Lisa Krispel im neuen INTERSPAR-Backkatalog. Die von Gault&Millau gekürte Patissière des Jahres 2023 ist der neue Stern am Süßspeisenhimmel. Mithilfe ihrer kreativen Weihnachtsrezepte können auch die Leser: innen des INTERSPAR-Backkatalogs ihre Liebsten mit einem süßen Stück vom Glück verwöhnen.

© INTERSPAR Mit insgesamt 39 SPAR Backhelfern, davon 15 neue Produkte, bekommen Kund:innen bei INTERSPAR alles, was das Backherz begehrt.

Ein echter Dessert-Traum für die winterliche Zeit ist ihr Bratapfel-Frischkäse-Tiramisu. Außerdem teilt sie ein Rezept für feinste Marzipan-Mohn-Pralinen, die sich perfekt als kleines und köstliches Weihnachtsgeschenk eignen. Und besonders süß: Ihr Rezept für Kokos-Schneemänner begeistert auch die Kleinsten fürs Backen. Für Kinder gibt es bei INTERSPAR in diesem Jahr auch viele weitere Back-Highlights wie die großen Silikon-Backformen in Einhorn- oder Dinosaurierform, mit denen es tierischen Spaß macht, den Kuchen im Anschluss bunt zu verzieren. Das geht am einfachsten mit den SPAR Backhelfern von der Hand. Vom Teigschaber über Schneebesen bis hin zum Backpinsel – insgesamt 39 verschiedene SPAR-Backhelfer zaubern das perfekte Endergebnis und erleichtern das Backen und Verzieren auch gemeinsam mit Kindern ungemein. Der Sahnespender von SIMPEX Color sorgt beim Verfeinern dann im wahrsten Sinne des Wortes für ein Sahnehäubchen auf Kuchen und Desserts.

© INTERSPAR Die SPARNatur*pur Bio-Schokolade verfeinert unterschiedliche Süßspeisen wie zum Beispiel Weihnachtskekse.

Nur die besten Zutaten in der Rührschüssel Ob selbst gemachtes Sauerteig- Brot, köstliche Kuchenvariationen oder süß-fruchtige Creme-Desserts – gute Zutaten sind die Grundlage beim Backen und entscheidend für das Gelingen sämtlicher Backwaren. Bei INTERSPAR gibt es dafür alles, was zum Selberbacken benötigt wird. Angefangen vom SPAR Natur*pur Bio-Dinkel-Vollkornmehl oder Bio-Dinkel-Kuchenmehl aus 100 % österreichischer Bio-Landwirtschaft, über geriebene Bio-Mandeln oder Bio-Walnusskerne von SPAR Natur* pur bis hin zum Bio- Staubzucker von Wiener Zucker. Die vielfältige Auswahl an Zutaten lässt jedes Bäcker:innen-Herz höherschlagen. Ein besonderes Highlight in der Winterzeit: der INTERSPAR Backstuben Honig-Lebkuchenteig, mit dem es Groß und Klein kinderleicht gelingt, auch in den eigenen vier Wänden köstliche Lebkuchen herzustellen. Das gewisse Etwas beim Verzieren erhalten die Lebkuchen oder andere Kekse und Plätzchen mit der SPAR Natur* pur Bio-Schokolade zum Backen & Kochen oder dem SPAR-Zucker- und Schokoladendekor. Vor allem bei süßen Backwaren isst das Auge schließlich immer mit. Für ein Rundum- Shopping-Erlebnis können Kund:innen diverses Backzubehör wie Teigroller, Rührschüsseln und Co. online auf interspar.at/backen bestellen, vor Ort in INTERSPAR-Hypermärkten ordern und bequem nach Hause liefern lassen.