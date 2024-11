Entspannt die Vorweihnachtszeit genießen

Die Tage werden kürzer, das Wetter trüber und die Stimmung dunkler. Doch gegen den sogenannten „November- Blues“ kann man leicht etwas unternehmen: Es sich zu Hause gemütlich machen, die eigenen vier Wände festlich und mit viel Licht dekorieren, etwas feines Kochen und Geschenke für die Liebsten besorgen zum Beispiel. INTERSPAR bietet neben besonderen Schmankerln für jeden Gusto, Spielwaren für Groß und Klein, weihnachtlichen Back- und Basteltipps auch Geschenk- sowie Genussboxen an. Mit dem INTERSPAR-Partyservice ist zudem jede Weihnachtsfeier, ob im privaten oder beruflichen Rahmen, bestens und im Handumdrehen vorbereitet. So und gemeinsam mit INTERSPAR lässt sich der dunkle November in einen vorweihnachtlichen Freudenmonat verwandeln.

Stimmungsvolle Beleuchtung und kreative Bastelideen

Wenn es draußen stürmt und regnet, freut man sich umso mehr auf ein warmes und behagliches Zuhause. Licht kann hier entscheidenden Einfluss auf die Stimmung nehmen. Manche mögen eine große Lichtquelle, die den ganzen Raum beleuchtet, andere wiederum bevorzugen viele kleine Lichter in unterschiedlicher Intensität. In der Vorweihnachtszeit sind Kerzen sehr beliebt – in allen Formen und Farben. Bei INTERSPAR gibt es, passend zum bevorstehenden Advent, auch festliche Kerzenständer aus Glas sowie in Gold und mit verschiedenem Dekor. Auch Lichterketten, Tischleuchten und sogar Laternen findet man im nächstgelegenen INTERSPAR-Hypermarkt sowie im INTERSPAR-Onlineshop. Ist das Zuhause einmal gut ausgeleuchtet, fällt das Basteln eines Adventskalenders oder eines individuell gestalteten Adventskranzes umso leichter. Auch hier bietet INTERSPAR das richtige Dekorations- und Bastelzubehör wie Christbaumkugeln, Geschenkpapier, Weihnachtsschmuck sowie Scheren, Kleber und vieles mehr an.