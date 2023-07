Schwimmen gehen, Radfahren, ein paar Tage nach Bella Italia oder in die Berge nach Tirol reisen, ein Buch lesen, Freunde treffen oder einfach mal nichts tun und die Seele baumeln lassen: Die Sommer-To-do-Liste der Wienerinnen und Wiener ist gespickt mit abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten. Der Einkauf von Schul- und Büromaterialien zum Schul- oder Semesterstart wird dabei oft vergessen, doch wer jetzt bereits an morgen denkt, kann richtig Geld sparen und damit die Urlaubskassa aufstocken. Möglich macht das INTERSPAR. Mit den Schulsortiment- Aktionswochen hilft INTERSPAR beim bewussten Sparen und begeistert mit attraktiven wöchentlichen Aktionen rund um Schule und Büro.

Bestens ausgestattet dank INTERSPAR

Von der Schultüte für Erstklässler: innen bis hin zur Schreibunterlage für alle, die im Homeoffice arbeiten: INTERSPAR bietet mit rund 1500 Produkten in den Schreibwarenabteilungen der INTERSPAR-Hypermärkte sowie mehr als 700 Produkten im INTERSPAR-Onlineshop ein umfangreiches Schulsachen- und Büroartikel Sortiment an. Dazu zählen Markenprodukte von Jolly, Stabilo oder Faber Castell, sowie die beliebten Allrounder von SPAR office und SPAR creative, die mit ihrem top Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Mit den SPAR office Kugelschreibern und dem SPAR office Collegeblock können angehende Nobelpreisträger für Literatur ihren Gedanken freien Lauf lassen. Selbst ein kleiner Rechtschreibfehler hält sie dabei nicht auf – ein Fehler ist nämlich ganz schnell mit dem SPAR office Korrekturstift behoben. Für den Kunstunterricht hält SPAR creative Zeichenblöcke in zwei Formaten bereit.

Der innere Picasso lässt sich dabei am besten mit den bruchsicheren und farbintensiven SPAR creative Duo Farbstiften entfesseln. Aber auch Fans von Fasermalern werden bei INTERSPAR fündig: Mit nur 10 Stiften bieten die SPAR creative Fasermaler Duo-Color ein Farbspektrum von 20 verschiedenen Farben und lassen das Künstlerherz höherschlagen. Und wenn mal etwas daneben geht? Kein Problem, denn die SPAR creative Fasermaler sind zur Gänze aus Textil auswaschbar. Klimaneutral produzierte SPAR office Collegeblöcke eignen sich auch für das Studium: Perfekt für Mitschriften, tragen sie nicht nur zum raschen Studienfortschritt bei, sondern auch zu einem umweltbewussten Verhalten im Alltag.

Wer die meiste Zeit in der Bibliothek mit Lernen verbringt, erfreut sich womöglich an der bunten Auswahl an SPAR office Textmarkern. Die leuchtstarken Neon-Marker eignen sich optimal zum großflächigen Markieren von Textpassagen, können aber auch Unterüberschriften mit zarten Linien unterstreichen. Wer im Homeoffice schon mal die Büroinfrastruktur vermisst, behilft sich am besten mit den SPAR office Büroklammern. Sie sorgen für Ordnung und peppen den Arbeitsplatz mit ihren bunten Farben auf. Die cleveren Schreibtischlösungen der SPAR-Markenprodukte von SPAR office und SPAR office nature punkten insgesamt mit bester Qualität, geprüfter Funktionalität und stilvollem Design.