Lisl Wagner-Bachers Schokokuchen

Zutaten für 1 Form mit 24 x 24 cm oder 24 cm Durchmesser:

9 Eiweiß

250 g Butter (plus Butter für die Form)

250 g Zucker (plus Zucker für die Form)

250 g Schokolade (60–70 %)

9 Dotter

Schokospäne und Beeren (zum Garnieren)

Eiweiß zu Schnee schlagen. Butter mit Zucker schaumig rühren, zerlassene, dickcremige Schokolade (nicht zu heiß) dazugeben, die Dotter einzeln hineinschlagen, weiter schaumig rühren und zum Schluss den Schnee unterheben. Form buttern und zuckern.

Drei Viertel der Masse in die Form füllen, Rest in den Kühlschrank stellen. Kuchen bei 160 °C ca. 45 Minuten im Rohr backen (Nadelprobe machen). Die Masse geht etwas auf und fällt nachher ein bisschen zusammen, wird auch etwas speckig. Das gehört so.

Abkühlen lassen. In den Kühlschrank gestellte Creme auf den Kuchen streichen. 1–2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Mit Schokoladenspänen und frischen Beeren garnieren.