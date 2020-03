Adi Raihmann kocht indische Fenchel-Mangold-Paranthas

Für Adi Raihmann gehen Genuss, Wohlbefinden und Gesundheit Hand in Hand. In seinen sechs Karma Food-Delis, die er gemeinsam mit seiner Frau Simone Raihmann führt, sagen sie dem Nachmittagstief mit veganen und vegetarischen Currys, Suppen und Bowls den Kampf an. Das Herzstück ihrer Wohlfühlküche bilden die Gewürze, mit denen Adi in Indien aufgewachsen ist. Um an das Wissen seiner Vorfahren anzuknüpfen, ließ Adi sich zum Ayurveda-Coach ausbilden.

https://karmafood.at/