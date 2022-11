Versicherer müssen Teil des digitalen Ökosystems der Generation Z werden

Wo sehen Sie einen konkreten Handlungsbedarf?

Marktteilnehmer:innen sollten auf Warnsignale achten und evaluieren, ob sie noch „auf dem richtigen Pfad“ sind. Sie müssen an den zukünftigen Andockpunkten positioniert sein, um in ein Beratungs- und Beziehungsverhältnis mit den Jungen zu kommen. Tun sie das nicht, kann es rasch passieren, dass sie eine immer kleiner werdende Nische bearbeiten, während die Generation Z in ganz anderen Welten unterwegs ist.

Wie kann die Generation Z am besten angesprochen werden? Welche Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden?

Man muss Teil ihrer Ökosysteme und Lebenswelten werden. Mit Lebenswelt meine ich ein Umfeld, in dem sich jemand aufhält und das ein Fokus-Thema hat – etwa Familie, Sport, Haus & Heim. Jeder Mensch bewegt sich im Laufe seines Lebens durch solche Lebenswelten. Und alle haben immer auch mit Geld, Finanzdienstleistungen und Versicherungen zu tun. Wer ein Haus bauen will, braucht einen Kredit. Wer Sport treibt, braucht Versicherungsschutz. Wer eine Familie gründet, braucht Absicherung und finanzielle Vorsorge. Will man die Generation Z an solchen Andockpunkten erreichen, muss man schon davor Teil ihrer Lebenswelten geworden sein.

Braucht die Generation Z neue Lösungen? Oder reicht es, bewährte Angebote wie Lebensversicherungen an die geänderten Bedürfnisse der jungen Menschen anzupassen?

Ich bin der Überzeugung, dass es nicht unbedingt neue Produkte braucht. Die finanziellen Lebensfragen bleiben die gleichen. Beispielsweise ist das Ansparen für große Anschaffungen oder das Vorsorgen für die Pension auch für junge Menschen ein wichtiges Thema. Absehbar ist, dass die Generation Z nicht gezielt nach geeigneten Vorsorgeprodukten fragen wird. Vielmehr wird für unsere Branche entscheidend sein, dass wir die Lebenswelten der Jungen verstehen und uns darauf vorbereiten. Wir werden sie dort abholen müssen, wo sie sind. Das wird sehr wahrscheinlich in ihren digitalen Ökosystemen sein.

Braucht die Generation Z noch eine persönliche Beratung oder reichen digitale Ansprechpartner:innen?

Die Ergebnisse der Szenario Planung legen nahe, dass die Generation Z auf persönliche Beratung Wert legt. Es gibt auch heute schon ein breites Online-Angebot, allerdings bleiben dabei wichtige Fragen unbeantwortet: Ist man ausreichend abgesichert? Zahlt man zu viel? Kriegt man im Leistungsfall zu wenig – oder gar nichts? Darüber kann nur eine kompetente Beratung Auskunft geben. Gleichzeitig ist diese aber aufgrund überbordender Regulierung enorm schwierig geworden. Heute verbringen Mitarbeiter:innen unserer Mitgliedsunternehmen bis zu 40 Prozent ihrer Arbeitszeit damit, gesetzliche Auflagen zu erfüllen. Für den tatsächlichen Kontakt mit Kund:innen bleibt immer weniger Zeit. Und damit sind wir bei der eigentlichen Herausforderung! Vielleicht sollten wir uns fragen: Bekommt die Generation Z noch persönliche Beratung oder muss sie sich vermehrt mit Online-Tools und Bots begnügen?