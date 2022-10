Eltern sollten an die Arbeitswertsicherung ihrer Kinder denken

Wo sehen Sie die Grenzen der staatlichen Vorsorge?

Mit einer Berufsunfähigkeit ist in Österreich ein dauerhafter Einkommensverlust für die gesamte Restlebenszeit verbunden, obwohl alle Erwerbstätigen in der öffentlichen Pensionsversicherung gegen Berufsunfähigkeit pflichtversichert sind und damit ein staatliches Sicherheitsnetz vorhanden ist. Aber dieses Netz hat Lücken. So ist der Anspruch auf eine Pensionsleistung nicht automatisch gegeben, vielmehr wird die Erfüllung einiger Kriterien vorausgesetzt. Unter anderem müssen vor dem Versicherungsfall mindestens sechs Versicherungsmonate erworben worden sein. Dabei werden Schul- und Studienzeiten für diese Wartezeit nur dann berücksichtigt, wenn für sie Beiträge entrichtet wurden.

Dennoch sind in Österreich nur rund vier Prozent der Erwerbstätigen mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung abgesichert und die durchschnittliche Versicherungssumme liegt deutlich unter dem erwarteten Einkommensverlust. In den USA und in Deutschland liegt die Quote mit etwa einem Drittel der Beschäftigten wesentlich höher. Woran liegt das?

Für die geringe Verbreitung in Österreich gibt es unterschiedliche Gründe: Einerseits wird das Risiko, berufsunfähig zu werden, falsch wahrgenommen und andererseits sind die Erwartungen an die staatliche Absicherung zu hoch. Hinzu kommt mangelndes Wissen über Versicherungsmöglichkeiten. In Österreich werden jährlich rund 55.000 Anträge auf BU-/Invaliditätspension gestellt, doch die große Mehrheit wird abgelehnt.