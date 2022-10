Inflation: Zeitwertsicherung ist das Gebot der Stunde

Die Schnellschätzung der Statistik Austria zur vorläufigen Inflationsentwicklung im September 2022 hat viele Menschen geschockt: Mit 10,5 % übertrifft die Inflationsrate die Werte während der Ölkrisen der Siebzigerjahre und steigt auf den höchsten Stand seit Juli 1952 – damals lag sie bei 14,1 %. Hauptverantwortlich für den Anstieg der Verbraucherpreise sind starke Teuerungen bei Haushaltsenergie sowie die anhaltend hohen Treibstoffpreise. Für Direktor Michael Miskarik, Leiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich, ist eine verlässliche ZEITWERTsicherung gerade jetzt besonders wichtig für den nachhaltigen Vermögensaufbau.

Herr Miskarik, Sie weisen immer wieder darauf hin, dass die Österreicherinnen und Österreicher durch ihr traditionelles Sparverhalten sehr viel Geld vernichten. Was meinen Sie damit?

Michael Miskarik: Für den langfristigen Vermögensaufbau sind die aktuellen Rahmenbedingungen differenziert zu betrachten: Auf der einen Seite sind wir mit einer stark steigenden Inflation konfrontiert, auf der anderen Seite verharren die Zinsen auf Spareinlagen nach wie vor auf einem – im Vergleich zur Inflationsrate – extrem niedrigen Niveau. Und langfristig erwarten wir insbesondere bei nachhaltigen Geldanlagen steigende Renditen, während auf Sparbüchern das Vermögen schon seit Jahrzehnten dahinschmilzt. Derzeit ist der Realzins, also der Zins am Sparbuch abzüglich der Inflationsrate, so negativ wie schon lange nicht mehr. Das Niedrigzinsumfeld gepaart mit der hohen Inflation ist aber reines Gift für das Geldvermögen der Österreicherinnen und Österreicher, die noch immer Milliarden auf ihren Sparbüchern bunkern. Bleiben die Rahmenbedingungen so, verlieren sie auf ihren Sparkonten mehr als sechs Milliarden Euro pro Jahr. Auf Österreichs Girokonten belaufen sich die Wertverluste laut Schätzungen der Agenda Austria auf mehr als 13 Milliarden Euro im Jahr.

Wie wirkt sich diese Entwicklung langfristig auf unser individuelles Geldvermögen aus?

Das kann man am besten anhand eines einfachen Beispiels zeigen: Nehmen wir an, wir legen heute 10.000 Euro auf ein Sparbuch, das kaum Zinsen abwirft, dann verliert unser Geld bei einer Inflationsrate von 10 % innerhalb von fünf Jahren mehr als ein Drittel seines Wertes bzw. sinkt die Kaufkraft auf unter 6.500 Euro. Nach zehn Jahren sieht die Situation noch dramatischer aus: Der Wertverlust beträgt in diesem Fall rund 60 %. Wir müssen unser Anlageverhalten also dringend an die neuen Rahmenbedingungen anpassen und unser Geld vor einem weiteren Wertverlust schützen.