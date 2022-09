Lebenswerte Ideen für einen nachhaltigen Lebensstil

Was waren Ihre persönlichen Konferenz-Highlights im Jahr 2022? Wir konnten auch heuer wieder engagierte Politikerinnen und Politiker aus ganz Österreich, die bereits wichtige Aktivitäten zum Thema Nachhaltigkeit gesetzt haben, an einen Tisch bringen. In unserem Bürgermeister:innen-Forum wurden gelungene Best-practice-Beispiele aufgezeigt und interessante Ideen diskutiert. Einer der teilnehmenden Bürgermeister hat die dringende Notwendigkeit des proaktiven Handelns wunderbar auf den Punkt gebracht. Er meinte im Anschluss an den Austausch: Wenn Du nicht selbst gestaltest, dann tun es die anderen für Dich.

Ein weiteres zentrales Thema der diesjährigen Veranstaltung war nachhaltige Mobilität. Wie könnten wir diese im Alltag gestalten?

Nachhaltige Mobilität beginnt am besten damit, dass wir darüber nachdenken, wie wir von A nach B kommen. Das gilt auch für alle politischen Entscheidungen, die einer zukünftigen Verkehrspolitik zugrunde liegen sollten. Der Diskussion, ob öffentliche Verkehrsmittel, E-Mobilität oder vergleichbare Antriebe fokussiert werden sollen, ist die Frage voranzustellen, wie wir generell unsere Wege verkürzen können. Kurzstrecken sollten nach Möglichkeit mit Fahrrad oder zu Fuß bewältigt werden, in Stadtplanungsprozessen muss diesen Themen vermehrt Raum geboten werden. Denn wir dürfen eines nicht außer Acht lassen: Neue Autobahnen und Straßen können zu optimiertem Verkehrsfluss führen, generieren aber auch neuen Verkehr. Hier gilt es, ein wohlüberlegtes Maß an verträglichen Initiativen an den Tag zu legen.

Sie diskutieren aber nicht nur, wie unsere Gesellschaft ihre zukünftigen Rahmenbedingungen bestmöglich gestalten kann, sondern auch über Formen der Durchsetzung nachhaltiger Anliegen. Worum geht es dabei?

Wir stellen natürlich auch die provokante Frage: Anarchie versus Demokratie? In unseren Gesprächen und Expertisen stellen wir aber eindeutig fest: Recht hat immer Vorrang vor Politik. Die Verfassung formuliert einen klaren Handlungsauftrag an den Gesetzgeber. Im Wesentlichen geht es uns um die Frage, wo Nachhaltigkeit und Klimaschutz gesetzlich verankert sind oder zukünftig werden sollen. Denn eines ist sicher: Klimaschutz benötigt mehr intelligente Instrumente mit Biss.

Abschließend noch eine persönliche Frage: Wie stehen Sie zu Atomkraft?

Unser Credo lautet: Atomkraft – nein, danke! Bei all unseren Überlegungen steht der Faktor Mensch im Mittelpunkt. Daher müssen wir uns auch im Klaren darüber sein, dass wenige Menschen auf diesem Planeten über die wesentlichsten Fragen für unsere globale Gesellschaft entscheiden. Und das ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr.

Die nächsten „Illmitzer Gespräche“ finden von 30.8. bis 1.9.2023 statt. Infos unter: www.illmitzer-gespraeche.at

Orientierung finden Interessierte auch unter: www.hdi-leben.at