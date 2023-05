Teuerung: Alltägliche Dinge wie ein Friseurbesuch werden zu einem sensiblen Lebenswert

Viele Branchen klagen über fehlende Fachkräfte. Ist der Friseurberuf für junge Menschen heute noch attraktiv?

Das Image der Branche hat in den letzten Jahrzehnten stark gelitten. Der Beruf gilt bei jungen Menschen als wenig attraktiv, schlecht bezahlt und stressig. Außerdem bietet er kaum attraktive Aufstiegsmöglichkeiten. Das Problem ist nicht neu, hat sich mit der Pandemie aber deutlich verschärft. Früher gab es einen klaren Karriereverlauf mit Lehre, Gesellenjahre, Meisterprüfung und einer anschließenden Selbstständigkeit. Heute passiert alles im Schnelldurchlauf. Für eine Selbstständigkeit ist keine Meisterprüfung mehr notwendig, eine Unternehmerprüfung genügt. Die Folgen dieser Liberalisierung sind deutlich sichtbar: Wir erleben in unserer Branche einen massiven Qualitätsverlust, die Preise sind durch die billigeren Barbershops am Boden. Als klassischer Meisterbetrieb stehen wir für höchste Qualität und eine erstklassige Dienstleistung, aber die Menschen, die diesen Service bezahlen können, werden rar.

Wenn Sie einen Wunsch an die Politik frei hätten, welcher wäre das??

Es ist Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass der Besuch beim Friseur auch in Zukunft für alle leistbar bleibt! Würden die Friseure den aktuellen Kostenanstieg an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben, wäre ein regelmäßiger Friseurbesuch für viele – vor allem ältere – Menschen nicht mehr möglich. Ein wichtiges politisches Signal an die Mitarbeitenden und eine sichtbare Wertschätzung für unseren Berufsstand wäre eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Friseurdienstleistungen von 20 auf 10 Prozent. In Kombination mit einer Senkung der Lohnnebenkosten und attraktiven Angeboten für Selbstständige, wenn diese freiwillig länger arbeiten wollen, könnte das Überleben unserer Branche und damit auch eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden. Persönlich würde mich auch eine Wiedereinführung der Meisterprüfung als Grundlage für eine selbstständige Tätigkeit freuen.

Vielen Dank für das offene Gespräch!