Frauen und Berufsunfähigkeit: Finanzielle Vorsorge ist besonders wichtig

Viele Frauen sind im Alter finanziell schlechter gestellt als Männer. Wie groß ist die durchschnittliche Einkommenslücke?

Die geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede haben sich in den letzten Jahren zwar deutlich verringert, dennoch zählt Österreich zu den EU-Ländern mit dem größten Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern. Auch 2021 verdienten Frauen in allen Beschäftigtengruppen weniger als Männer: Mit 24.309 EUR brutto betrug das mittlere Einkommen von Frauen durchschnittlich nur 64 Prozent des Männereinkommens (37.707 EUR). Ist die Gesundheit gefährdet, so spiegelt sich dies auch im Erwerbsleben wider. Der Weg in die Berufsunfähigkeit bzw. bei Ablehnung ins Sozialsystem ist für viele Betroffene vorgegeben und die Einkommensschere öffnet sich dadurch noch weiter.