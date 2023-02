„Auch wenn es schwierig ist, darf man sein Ziel nie aus den Augen verlieren“

Nach Ihrem Unfall konnten Sie Ihre beruflichen Träume nicht mehr verwirklichen. Was würden Sie jungen Menschen raten? Macht es Sinn, die eigene Arbeitskraft in jungen Jahren durch einen Berufsunfähigkeits-Schutz abzusichern?

Meinen früheren Traumberuf, Notarzt in der Flugrettung, werde ich wohl nicht mehr erreichen. Aktuell habe ich allerdings mein Hobby zum Beruf gemacht und ich denke, dass das eine enorme Errungenschaft im LEBEN ist. Ich wünsche allen jungen Menschen, dass sie für ihr LEBEN etwas Sinnstiftendes finden, das ihnen Freude bereitet und letztlich ein erfülltes LEBEN bereitet. Die Entscheidung sich abzusichern hängt – denke ich – von vielen verschiedenen Umständen ab und sollte daher gründlich überlegt und individuell entschieden werden.

Was macht Ihr Leben heute LEBENSWERT?

Ich bin froh und glücklich, überlebt zu haben und so in meinem jetzigen „Bonusleben“ noch vieles erleben zu dürfen. Mein Credo lautet, auch in den schwierigsten Lebenssituationen, niemals das Ziel aus den Augen zu verlieren!

Vielen Dank für diese persönlichen und bewegenden Einblicke.

HDI LEBEN empfiehlt allen, die daran interessiert sind, wie man den individuellen ARBEITSWERT über einen Berufsunfähigkeits-Schutz absichern kann, ein umfassendes Beratungsgespräch mit einem vertrauensvollen, zuverlässigen und fachlich kompetenten Vorsorgespezialisten.

Weitere Informationen und Orientierung finden Interessierte online unter: www.hdi-leben.at