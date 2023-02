Österreichischer Leitbetrieb: HDI LEBEN setzt Branchenstandards

Das Leitbetriebe Austria Institut schreibt über die HDI Lebensversicherung AG: „Neben finanzieller Beständigkeit ist das Vertrauen von Geschäftspartner:innen und Kund:innen die Basis für den Unternehmenserfolg. In Zeiten … strenger regulatorischer Anforderungen und angesichts zahlreicher Krisen steht die hervorragende Bonität von HDI LEBEN zunehmend im Fokus.“ Es sind aber nicht nur die wirtschaftlichen Kriterien, die HDI LEBEN zum Vorbild machen. Große Beachtung finden auch das nachhaltige Unternehmensführungsprogramm und das öffentliche Engagement des Versicherers. So setzt sich Direktor Michael Miskarik, Niederlassungsleiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich, seit vielen Jahren in einem öffentlichen Diskurs für nachhaltige Unternehmensführung, gesellschaftspolitische Verantwortung und finanzielle Vorsorge als LEBENSWERT ein.

Herr Miskarik, das Leitbetriebe Austria Institut hat HDI LEBEN bereits zum dritten Mal in Folge als vorbildliches Unternehmen ausgezeichnet. Was machen Sie und Ihr Team besser als der Mitbewerb?

Michael Miskarik: Unsere Unternehmenskultur basiert auf gelebter Wertschätzung sowie gegenseitigem Respekt und stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Für uns als Lebensversicherer ist das ein zentrales Element unserer gesellschaftspolitischen Verantwortung – sowohl nach innen als auch nach außen.

Unsere Mitarbeitenden sind unsere wichtigsten Botschafter:innen. So werden all unsere Service- und Qualitätsstandards im Umgang mit Kund:innen und Geschäftspartner:innen erst durch das persönliche Engagement jedes einzelnen mit Leben erfüllt. Als Leitbetrieb wollen wir Verlässlichkeit und Orientierung bieten und damit den Alltag für alle Menschen in unserem Umfeld LEBENSWERTER gestalten.

Das ist heute umso wichtiger, da die wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen zunehmend verunsichern. Wir sind daher sehr stolz und fühlen uns geehrt, wenn unsere Arbeit öffentliche Anerkennung findet. Für uns ist diese Auszeichnung eine Bestätigung dafür, dass wir als Team in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Job gemacht haben.

Ein wesentliches Erfolgskriterium ist Ihr nachhaltiges Unternehmensführungsprogramm. Können Sie uns die wichtigsten Eckpunkte näher erläutern?

Bei allem, was wir tun, geht es uns um ein gesellschaftsrelevantes Thema: HDI LEBEN möchte einen Beitrag zur Steigerung des LEBENSWERTS der Menschen leisten. HDI LEBEN macht das Leben LEBENSWERT ist kein Werbeslogan, sondern ein ernsthaftes Anliegen.

Dabei besinnen wir uns auf unsere Kernkompetenzen und auf ein gesundes Maß an Werteorientierung. Wir gehen mit der Lebenszeit unserer Kund:innen und Partner:innen verantwortungsvoll um, deshalb organisieren wir unsere internen und externen Prozesse möglichst schlank und zeitsparend. So sorgen besonders bedarfsgerechte und professionelle Serviceleistungen dafür, dass Vertriebspartner:innen und Kund:innen die Kommunikation mit HDI LEBEN als angenehm und wertschätzend wahrnehmen. Jeder Kontaktpunkt mit unserem Unternehmen kann damit zu einem LEBENSWERTEN Moment werden.

Zum LEBENSWERT-Programm gehören auch umfassende Vorsorgelösungen und eine langfristig angelegte Produktgestaltung. Unser Produktportfolio wurde vollständig auf finanzielle WERTsicherung fokussiert: ARBEITSWERTsicherung – zum Schutz der Arbeitskraft im Falle einer Berufsunfähigkeit und ZEITWERTsicherung – zur Absicherung des Ruhestands und der finanziellen Zukunft.

Für HDI LEBEN ist finanzielle Vorsorge ein wichtiger LEBENSWERT? Rund um dieses Thema führen Sie seit vielen Jahren einen öffentlichen Diskurs. Welches Ziel verfolgen Sie damit?

Wir wollen die Menschen für die Themen finanzielle Vorsorge und Absicherung im Alter sensibilisieren, aber auch aktiv über Komplexes rund um das Versicherungsgeschäft aufklären – und zwar in einer außergewöhnlich einfachen und klaren Sprache. Im öffentlichen Diskurs geht es immer um die Frage: Was macht unser aller Leben LEBENSWERT? Dazu befragen wir die Menschen auch einmal jährlich im Rahmen unserer österreichweiten LEBENSWERT-Studie. Die Umfrageergebnisse zeigen uns, was die Menschen als LEBENSWERT empfinden, und geben uns eine thematische Orientierungshilfe für unseren Dialog. Gerne lade ich alle Interessierten dazu ein, sich auf unserer Facebook-Seite facebook.com/HDI.Lebenswert am aktiven Dialog zu beteiligen.